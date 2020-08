Abbadia, dispersa nel lago una bambina di 11 anni: ricerche in corso

L’incidente è avvenuto oggi, giovedì, intorno alle 14

L’undicenne era in acqua con la mamma quando sarebbe scivolata di mano

ABBADIA – Una bambina di 11 anni dispersa in acqua. L’allarme è scattato intorno alle 14 di oggi, giovedì 27 agosto, nella zona davanti al parco Ulisse Guzzi di Abbadia. In base a quanto è stato possibile apprendere direttamente sul posto, la ragazzina era immersa nell’acqua quando sarebbe scivolata di mano alla madre senza più riemergere in superficie.

Alcuni dei bagnanti si sono buttati prontamente in acqua senza riuscire però a recuperare la ragazzina. Immediatamente è scattato l’allarme con l’arrivo in loco di vigili del fuoco, ambulanza, auto medica e carabinieri. I pompieri stanno ispezionando con la pilotina le acque del lago alla ricerca della ragazzina che al momento risulta dispersa.

Maggiori informazioni non appena possibile