Abbadia Lariana, bambino di 7 anni investito in via Nazionale

L’incidente è avvenuto alle 13:20 circa di oggi, il bambino è stato portato all’ospedale in codice giallo

ABBADIA LARIANA – Attimi di paura oggi, sabato, ad Abbadia Lariana, dove un bambino di 7 anni è stato investito lungo via Nazionale. L’allarme è scattato intorno alle 13:20, con la centrale operativa che ha disposto l’invio di un’ambulanza in codice giallo.

Sul posto sono intervenute un’ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello, insieme alle forze dell’ordine, per ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo quanto riferito, il piccolo è stato assistito sul luogo dell’investimento e successivamente trasportato in ospedale sempre in codice giallo per le cure necessarie.

Momenti di apprensione tra i presenti che hanno assistito alle fasi dei soccorsi. Inevitabili le code che si sono formate lungo via Nazionale.