Abbadia: ragazzo muore in un incidente sulla Provinciale

E’ successo oggi, lunedì, intorno alle 15

La moto si è scontrata con un’auto: inutili purtroppo i soccorsi

ABBADIA – A nulla sono valsi i tentativi di salvarlo. E’ morto praticamente sul colpo il ragazzo di 20 anni, rimasto coinvolto in un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì, lungo la Provinciale all’altezza della trattoria del Viandante.

A scontrarsi, per motivi al vaglio della Polizia stradale, intervenuta per i rilievi, un’auto e una moto.

Un impatto violentissimo, risultato purtroppo fatale per il giovane centauro, residente da quanto appreso nella provincia di Monza.

I soccorsi, giunti a sirene spiegate sul luogo del sinistro con l’automedica e un’ambulanza dei Volontari degli Alpini di Mandello, sono risultati purtroppo inutili.

La strada provinciale è stata chiusa per circa un’ora per permettere i disperati e vani tentativi di soccorso. Attualmente il traffico è disciplinato a senso unico alternato, inevitabili le ripercussioni sulla viabilità con lunghe code, principalmente in direzione Mandello.