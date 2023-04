‘Abusivo’ alla Piccola, oppone resistenza: fermato dagli agenti con lo spray

Dormiva negli ex magazzini, aggredisce gli agenti della Polizia Locale

Alterato, scappa verso il centro. Fermato con lo spray, ammanettato. e trasportato all’ospedale.

LECCO – Momenti di tensione questa mattina, lunedì, nell’area dell‘ex Piccola Velocità a Lecco dove un senzatetto è stato fermato dalla Polizia Locale di Lecco dopo che, in stato di alterazione, ha cercato di aggredire gli operanti.

Gli agenti erano intervenuti intorno alle 8.30 mentre erano in corso le operazioni di pulizia degli ex magazzini che in questi giorni saranno liberati dal materiale presente all’interno, lavoro affidato ad una cooperativa, in vista che venga allestito il cantiere per la riqualificazione degli stabili.

All’interno di una stecca dei magazzini, su cui vige un’ordinanza di inagibilità del Comune, è stato trovato un soggetto, già noto alle forze dell’ordine e ritenuto pericoloso, che si è opposto all’allontanamento, dando contro agli operanti.

L’uomo, in stato di alterazione, è fuggito verso il centro raggiungendo piazza Sassi. I poliziotti della Locale per fermarlo hanno dovuto utilizzare lo spray anti aggressione e bloccarlo fisicamente, in quattro, per contenerlo per poi ammanettarlo, all’incrocio con via Cattaneo. In supporto sono poi giunte pattuglie dei Carabinieri.

L’uomo, fuori di sé, è stato trasportato all’ospedale con l’ambulanza. Nessun agente è rimasto ferito nella colluttazione, solo un operante ha avuto un lieve malore in seguito all’accaduto.

Nel settembre dello scorso anno (vedi articolo) si era già svolta un’operazione di polizia, diventata da tempo un rifugio abusivo di senzatetto e sbandati, nonostante le recinzioni e il divieto di accesso posto dal municipio per questioni di sicurezza e tutela dell’incolumità delle persone.