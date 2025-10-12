Accusa un malore al rifugio Tavecchia. 85enne soccorsa in codice rosso dall’elicottero

Di
-
Tempo di lettura: < 1 minuti
elisoccorso bergamo
Elisoccorso Bergamo (foto archivio)

La donna è stata elitrasportata in pronto soccorso in codice rosso

Immediato l’intervento dei sanitari dell’Areu e del Soccorso Alpino

INTROBIO – Intervento dell’elisoccorso di Bergamo e del Soccorso Alpino Cnsas Valsassina – Valvarrone nei pressi del rifugio Tavecchia, in Valbiandino, per soccorrere una donna di 85 anni colpita da un malore.

La chiamata ai soccorsi è arrivata una decina di minuti prima delle 14 di oggi pomeriggio – domenica 12 ottobre. Immediato l’intervento dei soccorritori. Dopo le prime cure sul posto, la donna è stata trasportata in elicottero in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale Manzoni di Lecco.