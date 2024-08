Addio a Alfio Carminati storico presidente della Bocciofila Mandellese

E’ morto all’età di 86 anni. I funerali sabato 17 agosto alle 10.30 nella chiesa di San Lorenzo

“Ha dedicato passione, perseveranza e impegno per valorizzare il nostro sport”

MANDELLO – Il mondo delle bocce e la città di Mandello del Lario piangono Alfio Carminati morto all’età di 86 anni. Una persona molto conosciuta e apprezzata a Mandello dove si è dedicato con costante impegno alla diffusione, soprattutto tra i giovani, dello sport che tanto amava: le bocce.

A ricordarlo è stata la stessa la Federazione Italiana Bocce comitato di Lecco: “Presidente per molti anni della Bocciofila Mandellese alla quale ha dedicato passione, perseveranza e impegno per valorizzare il nostro sport. Come dimenticare il Trofeo Ercole Carcano, un suo cavallo di battaglia, che anno dopo anno ha ottenuto sempre un grande successo con la partecipazione dei migliori atleti italiani. Franca Aldeghi, presidenti di società e bocciofili lecchesi porgono sentite condoglianze alla famiglia e alla Bocciofila Mandellese”.

Carattere deciso, preciso, Alfio Carminati amava profondamente questo sport e ha lasciato un segno indelebile a Mandello (e non solo) dove è grande il dolore per la sua perdita. Alfio Carminati lascia la moglie Gabriella e i figli Corrado e Massimo. I funerali saranno celebrati sabato 17 agosto alle 10.30 nella chiesa di San Lorenzo a Mandello del Lario.