Addio a Catia Rovida, volontaria generosa: “Una perdita importante”

I funerali sono stati celebrati questa mattina nella chiesa di Rancio Alto

Il ricordo di Auser: “Trovava sempre dolci parole verso gli anziani per allentare la loro solitudine”

LECCO – “Dopo una breve ma aggressiva malattia ci ha lasciato Catia Rovida, una nostra volontaria di Auser Leucum di Lecco, una volontaria generosa della telefonia sociale. Catia trovava sempre dolci parole verso gli anziani per allentare la loro solitudine, una perdita importante per Auser, a nome di tutti i volontari e soci ti giunga il nostro affettuoso ricordo e saluto, ciao Catia, alla famiglia le nostre condoglianze”.

Con queste parole il presidente di Auser Provinciale Claudio Dossi ha salutato una persona generosa che, con il suo sguardo sempre rivolto al prossimo, è stata capace di entrare nel cuore di tutti. E’ grande il dolore nel mondo dell’associazionismo e non solo per la morte di Catia Rovida, vinta da una malattia che le era stata diagnosticata solo pochi mesi fa.

In tanti hanno partecipato ai funerali celebrati questa mattina, lunedì, presso il Santuario di Santa Maria Gloriosa a Rancio Alto. Originaria di Rancio, dove viveva, era molto apprezzata da tutti per il suo inesauribile impegno nel mondo del volontariato collaborando con diverse associazioni e nel mondo scolastico dove è stata capace di lasciare un segno importante come insegnante di sostegno.