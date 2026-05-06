Addio a Evaristo Beccalossi, fu presidente della Calcio Lecco tra il 2014 e il 2016

Storico centrocampista dell’Inter, è stato una delle bandiere nerazzurre

E’ morto a Brescia nella notte tra martedì e mercoledì. Tra pochi giorni avrebbe compiuto 70 anni

LECCO – E’ morto a Brescia, nella notte tra martedì e mercoledì, Evaristo Beccalossi. Storico centrocampista dell’Inter, è stato una delle bandiere nerazzurre. L’ex calciatore e dirigente sportivo, prima di vestire la maglia nerazzurra, giocò anche nella sua città, Brescia. Evaristo Beccalossi avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il prossimo 12 maggio. Da un anno le sue condizioni di salute erano precarie, a causa di un malore che lo aveva colpito nel gennaio 2025.

Il dolore per la scomparsa di Evaristo Beccalossi è giunto anche nel nostro territorio, infatti l’ex calciatore aveva lasciato il suo segno anche a Lecco. Tra il 2014 e il 2016 fu presidente della Calcio Lecco 1912 sotto la gestione di Daniele Bizzozero in serie D, traghettando la squadra in un periodo particolarmente complesso per la società di via Don Pozzi. Lasciò la nostra città nell’estate 2016 per ricoprire poi il suolo di capo delegazione della Nazionale Azzurra Under 20.

“La Calcio Lecco 1912 si stringe nel cordoglio per la scomparsa di Evaristo Beccalossi, presidente della società tra il 2014 e il 2016, che ha rappresentato con orgoglio e passione i colori blucelesti – hanno detto dalla società bluceleste – Il presidente Aniello Aliberti e tutta la società esprimono vicinanza nel dolore ai suoi cari porgendo alla famiglia le più sentite condoglianze”.