Addio a Fabrizio Duca, morto a 36 anni nell’incidente sulla Lecco-Bergamo

Idraulico di professione, faceva parte dell’associazione Senza far rumore

“Mancherai a tanti a cui hai voluto bene senza chiedere niente in cambio”

CISANO BERGAMASCO – Un dolore grandissimo ha travolto la comunità di Cisano Bergamasco e tutta la Valle San Martino. A soli 36 anni, in un terribile incidente stradale, è morto Fabrizio Duca. La tragedia nel pomeriggio di ieri, mercoledì, quando il 36enne si è scontrato con un camion mentre percorreva la provinciale Lecco-Bergamo al confine tra Cisano e Monte Marenzo.

Idraulico in un’azienda della frazione Bisone, Fabrizio Duca viveva nella frazione Villasola. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine. Nonostante i soccorsi tempestivi, ogni tentativo di salvare la vita a Fabrizio Duca è risultato vano: troppo gravi le ferite riportate nello scontro con il camion guidato da un 41enne.

Una persona molto conosciuta e apprezzata, faceva parte dell’associazione Senza Far Rumore, nata nel 2000 per organizzare iniziative culturali. Un toccante ricordo è giunto da Andrea Previtali, ex sindaco di Cisano Bergamasco: “Morire a 36 anni. In un attimo la vita non c’è più. Ciao Fabrizio, non ci vedevamo spesso, ma ogni volta che ci incontravamo mi rallegravi con il tuo sorriso e la tua spensieratezza. Bastava chiederti aiuto e c’eri sempre. Quando ero Sindaco mi chiedevi se avevo bisogno e tu ci saresti stato. E più di una volta ci sei stato. Mancherai… mancherai a tanti a cui hai voluto bene senza chiedere niente in cambio. Condoglianze a tua mamma, tua sorella, a tutti i tuoi famigliari ed a tutti i tuoi amici”.