Addio a Francesco Bonfanti, 60 anni, noto dottore commercialista lecchese

Era presidente del Collegio sindacale del Fondo di garanzia di Confcommercio Lecco e docente nei corsi di contabilità e fisco

I funerali si terranno, domani, sabato, alle ore 10, a Ello, nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonio Abate

ELLO – Francesco Bonfanti, dottore commercialista, è morto improvvisamente all’età di 60 anni, in seguito a un malore. La notizia ha suscitato cordoglio anche nel mondo professionale e in Confcommercio Lecco, realtà con la quale Bonfanti collaborava da tempo.

Era presidente del Collegio sindacale del Fondo di garanzia di Confcommercio Lecco e svolgeva anche attività di docenza in materia di contabilità e fisco nell’ambito di alcuni corsi organizzati e promossi dall’associazione.

A ricordarlo, a nome di Confcommercio Lecco, è il direttore Alberto Riva: “Lo ricordiamo come una persona competente e professionale, attenta sul lavoro e di grande umanità e cordialità. Una persona che sapeva distinguersi per le sue qualità umane e professionali”. Riva ha quindi espresso le condoglianze dell’associazione alla famiglia: “A tutta la famiglia vanno le nostre più sincere condoglianze e la nostra vicinanza in questo momento di dolore”.

Chi lo ha conosciuto lo ricorda come una persona competente, gentile, educata e molto umana, capace di unire una solida preparazione professionale a una particolare attenzione nei rapporti con gli altri.

A piangerlo sono la moglie Miriam, i figli Matteo e Alessandro, il papà Antonio, il fratello Alessandro con Michela, la sorella Cristina con Silvano, la cognata Simona e i nipoti Emanuele, Elisabetta ed Emma.

Le esequie saranno celebrate, domani, sabato, alle ore 10, a Ello, nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonio Abate. Al termine della cerimonia, la salma proseguirà per il Tempio Crematorio.

La famiglia ha rivolto un particolare ringraziamento a tutto il personale del reparto di Rianimazione dell’ospedale A. Manzoni di Lecco.

È possibile rendere omaggio a Francesco Bonfanti presso l’abitazione di via G. Verdi 9, a Ello, fino alle ore 9 di sabato 3 ottobre.