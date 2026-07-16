Addio a Giacomo Pattarini, Alpino e ‘custode’ del Monte Magnodeno. Aveva 90 anni

Colonna del sodalizio del Gruppo Alpini Monte Magnodeno Maggianco e Chiuso, lo scorso dicembre aveva festeggiato 90 anni

I funerali si terranno domani mattina, 17 luglio, alle 9.45 nella chiesa di Sant’Andrea

MAGGIANICO – La comunità di Maggianico piange Giacomo Pattarini, scomparso all’età di 90 anni. Figura storica del Gruppo Alpini Monte Magnodeno Maggianico e Chiuso, legato alla montagna, in particolare al ‘suo’ Magnodeno, di cui era custode, la famiglia lo ricorda con una frase carica di significato: “È salito sul suo ultimo e più alto monte. Ora riposa tra le vette che tanto amava”.

A darne il triste annuncio sono la moglie Anna, la figlia Luana, i fratelli, le sorelle e tutti i parenti. La famiglia e gli amici avevano festeggiato il suo 90esimo compleanno lo scorso 12 dicembre. L’ultimo saluto sarà celebrato venerdì 17 luglio alle ore 9.45 nella chiesa parrocchiale di Sant’Andrea, a Maggianico di Lecco. Al termine della cerimonia funebre il corteo accompagnerà il feretro al cimitero locale, dove avverrà la sepoltura.

Coloro che desiderano porgere un ultimo saluto a Giacomo Pattarini potranno farlo presso la Casa Funeraria Galli, in via della Pergola 55, fino alle ore 8.45 di venerdì.

Nel ricordo del loro caro, i familiari hanno voluto esprimere un sentito ringraziamento a tutto il personale del reparto di Medicina S.O.A.P. e dell’Hospice Resegone, oltre alla dottoressa Anna Ronchetti e alla dottoressa Stefania Dell’Oro dell’Ospedale “Alessandro Manzoni” di Lecco, per la professionalità, la disponibilità e la profonda umanità dimostrate durante il percorso di cura.