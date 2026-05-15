Addio a Jole Rossi, a 102 anni si è spenta la storica parrucchiera di Barzio

Per i suoi 100 anni a Villa Serena era stata organizzata una festa speciale
I funerali verranno celebrati sabato alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Barzio
BARZIO – Si è spenta a 102 anni Jole Rossi, conosciuta per aver svolto per molti anni l’attività di parrucchiera.
Due anni fa, in occasione dei suoi 100 anni, a Villa Serena dove Jole era ospite, era stata organizzata una partecipata festa di compleanno.
Un traguardo che era stato celebrato con gioia da amici, parenti, ospiti e operatori della Rsa. Non erano mancati anche omaggi e auguri degli amministratori di Barzio.
Jole lascia il nipote Walter e i pronipoti Jessica e Adriano.
I funerali di saranno celebrati sabato alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Barzio.
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