Addio a Jole Rossi, a 102 anni si è spenta la storica parrucchiera di Barzio

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Per i suoi 100 anni a Villa Serena era stata organizzata una festa speciale

I funerali verranno celebrati sabato alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Barzio

BARZIO – Si è spenta a 102 anni Jole Rossi, conosciuta per aver svolto per molti anni l’attività di parrucchiera.

Due anni fa, in occasione dei suoi 100 anni, a Villa Serena dove Jole era ospite, era stata organizzata una partecipata festa di compleanno.

Un traguardo che era stato celebrato con gioia da amici, parenti, ospiti e operatori della Rsa. Non erano mancati anche omaggi e auguri degli amministratori di Barzio.

Jole lascia il nipote Walter e i pronipoti Jessica e Adriano.

I funerali di saranno celebrati sabato alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Barzio.

Jole Rossi con il sindaco di Barzio Giovanni Arrigoni Battaia e l'assessore Giovanna Piloni
Jole Rossi con l’ex sindaco di Barzio Giovanni Arrigoni Battaia e il suo assessore Giovanna Piloni
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Un momento dei festeggiamenti in occasione dei 100 anni di Jole

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