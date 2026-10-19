Addio a Mimmo Lanzetta, nel 1974 fece parte della spedizione dei Ragni al Cerro Torre

Fotografo e cineoperatore ufficiale della spedizione, le sue immagini sono entrate nella storia dell’alpinismo

Accompagnò anche Carlo Mauri nel suo viaggio sulle orme di Marco Polo e fece parte della spedizione vittoriosa alla parete Ovest dello Jirishanca

LECCO – E’ morto ieri, domenica 18 ottobre, in Sardegna, Antimo Lanzetta, conosciuto da tutti come Mimmo. 84 anni, il suo nome è indissolubilmente legato alla storia del mitico Cerro Torre poiché fece parte della vittoriosa spedizione dei Ragni della Grignetta nel 1974 con il ruolo di documentarista ufficiale.

Mimmo Lanzetta è entrato nella storia dell’alpinismo mondiale grazie alle sue riprese e le sue diapositive che rimangono ancora oggi, a distanza di oltre 50 anni, una preziosissima testimonianza di quella storica impresa che vide la conquista della vetta inviolata del Grido di Pietra (così è soprannominato il Cerro Torre) attraverso la parete Ovest.

In questa occasione è bello ricordare che, accanto ai nomi di Casimiro Ferrari, Mariolino Conti, Daniele Chiappa e Pino Negri che raggiunsero la vetta alle ore 17.45 del 13 gennaio 1974, la squadra era composta anche da Gigi Alippi, Pierlorenzo Acquistapace, Claudio Corti, Giuseppe Lafranconi, Mimmo Lanzetta, Sandro Liati, Ernesto Panzeri e Angelo Zoia.

Il nome di Mimmo Lanzetta, poi, tornò alla ribalta delle cronache qualche anno fa grazie al figlio Nicola: era il marzo del 2019 quando Matteo Della Bordella arrivò in cima al Torre percorrendo la via dei Ragni assieme a Nicola Lanzetta. Sempre il figlio Nicola nel 2017 fu protagonista di una bellissima serata nel negozio df-Sport Specialist di Bevera di Sirtori, a “casa” di Sergio Longoni, in cui raccontò (davanti ai protagonisti della spedizione del 1974) della sua “voglia di Patagonia” nata proprio osservando le diapositive di suo padre.

Mimmo Lanzetta, che ha sempre abitato a Lecco in corso Martiri prima di trasferirsi in Sardegna, era un grande appassionato di fotografia e accompagnò i Ragni per filmare gran parte delle loro operazioni. Fu molto presente sulla scena alpinistica lecchese: accompagnò Carlo Mauri nel suo viaggio sulle orme di Marco Polo (1972-1973) e fece parte della spedizione vittoriosa alla parete Ovest dello Jirishanca (Perù, 1969) con Riccardo Cassin e Casimiro Ferrari.

Con la morte di Mimmo Lanzetta se ne va anche una importante memoria della storia dell’alpinismo di quegli anni pieni di fermento. Antimo “Mimmo” Lanzetta lascia la moglie Carmen, i figli Angela e Nicola, i nipoti Martina e Federico. Il funerale sarà celebrato martedì 20 ottobre alle 16 nella parrocchia di San Lorenzo in Mandriola nel comune di San Vero Milis (Oristano).