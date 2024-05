Addio a Susanna Rusconi, titolare con il marito dello storico negozio Foto Ottica Delle Marchette

Negoziante molto conosciuta e generosa, è morta all’età di 77 anni

VALMADRERA – E’ grande il dolore a Valmadrera per la morte di Susanna Rusconi, vedova Delle Marchette, all’età di 77 anni. Donna molto conosciuta in città, per tutti era semplicemente Susy, titolare con il marito Elio dello storico negozio di foto ottica situato nel centro di Valmadrera, attività che oggi è portata avanti dalla passione della nipote Sara.

Il sindaco di Valmadrera Antonio Rusconi, a nome di tutta l’amministrazione comunale, partecipa al cordoglio dei familiari: “Susy era una persona solare, sorridente, amante della vita, nonostante i problemi, sempre elegante e capace di mettersi a disposizione di tutti – ricorda il sindaco -. Era generosa e attenta anche alle attività del sociale, come l’Associazione Genitori e Amici degli Handicappati, ma sempre con il suo stile, senza apparire, perché il bene non andava manifestato”.

La sua scomparsa lascia un grande vuoto nella comunità di Valmadrera “per la sua capacità di essere una imprenditrice moderna quando questo era ancora un fatto insolito”. I funerali saranno celebrati martedì 21 maggio alle ore 9.45 alla chiesa dello Spirito Santo. Susanna Rusconi lascia la nipote Sara con Giulia, i fratelli e le sorelle e i nipoti tutti.