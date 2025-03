Addio al mezzofondista lecchese Luigi Conti, arrivò in finale alle Olimpiadi di Roma 1960

Originario di Lecco, 87 anni, si era trasferito a Schio allenandosi sotto la guida di Mario Lanzi

È stato primatista italiano dei 5.000 per sei anni, tra il 1959 e il 1965, ma anche dei 3.000 e dei 10.000 metri

LECCO – Lutto per l’atletica italiana e per la città di Lecco per la scomparsa di Luigi Conti, ex mezzofondista e maratoneta azzurro, morto nei giorni scorsi all’età di 87 anni. Originario di Lecco, dopo aver gareggiato per l’Esercito aveva scelto di trasferirsi a Schio (Vicenza) allenandosi sotto la guida di Mario Lanzi.

Nel suo curriculum la partecipazione alle Olimpiadi di Roma nel 1960 dove era riuscito a raggiungere la finale sui 5000 metri, chiusa al dodicesimo posto, e ha collezionato 24 presenze in Nazionale assoluta. È stato primatista italiano dei 5000 per sei anni, tra il 1959 e il 1965, ma anche dei 3000 e dei 10.000 metri. Otto invece i titoli tricolori conquistati: tre nel cross e cinque su pista.

Luigi era fratello del noto alpinista lecchese Mariolino Conti, autore nel 1974 della prima salita al Cerro Torre con Casimiro Ferrari, Daniele Chiappa e Pino Negri e di cui non si hanno più notizie dall’ottobre 2023 quando uscì per una passeggiata e non fece più ritorno.

“Alla famiglia va l’ideale abbraccio del presidente Fidal Stefano Mei, del Consiglio federale e di tutta l’atletica italiana” hanno fatto sapere dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera.