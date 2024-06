Addio alla dottoressa Diana Iosub, medico di base molto stimato a Lecco

Donna molto conosciuta in città, è morta all’età di 56 anni a causa di una malattia

“Una dottoressa molto brava e professionale. Una donna solare e radiosa”

LECCO – “Una dottoressa molto brava e professionale. Una donna solare e radiosa”. Chi la conosceva la ricorda con queste semplici ma sentite parole. E’ grande il dolore a Lecco per la morte, a soli 56 anni di età, della dottoressa Diana Iosub a causa di una malattia che non le ha lasciato scampo.

Medico di medicina generale con studio in città, era una professionista molto stimata e apprezzata non solo per le sue competenze professionali ma anche per le sue qualità umane. Diana Iosub lascia il marito Franco e la figlia Caterina. I funerali saranno celebrati oggi, venerdì 7 giugno, nella chiesa parrocchiale di Castello di Lecco alle ore 15.30.