Aereo atterra e scoppiano 4 pneumatici, chiuso aeroporto di Orio al Serio

L’incidente è avvenuto questa mattina poco prima delle 8, fortunatamente nessun passeggero è rimasto ferito

Danni sulla pista, si sta intervenendo per ripristinarla

BERGAMO – Lo scalo di Orio al Serio è momentaneamente chiuso dopo che stamattina un volo Ryanair proveniente da Barcellona ha registrato lo scoppio di quattro pneumatici non appena atterrato. Fortunatamente nessuno dei passeggeri a bordo (161 + 6 membri dell’equipaggio) è rimasto ferito.

Arrivi e partenze sono al momento bloccati in attesa di ripristinare la situazione: nello scoppio sarebbero rimasti infatti danneggiati circa 450 metri di pista. E’ in corso l’intervento urgente di una ditta specializzata per sistemarla. Nel frattempo l’operatività dell’aeroporto Caravaggio è sospesa, la riapertura è prevista non prima delle 17.

Di seguito il comunicato della società Sacbo che gestisce lo scalo.

“Alle 7:55 (ora locale) di martedì 1° ottobre, il volo Ryanair FR 846, proveniente da Barcellona El Prat con a bordo 161 passeggeri, durante la fase di atterraggio ha subito lo scoppio dei quattro pneumatici del carrello posteriore. Il danneggiamento non ha compromesso la manovra di atterraggio e non ha causato problemi a bordo né conseguenze ai passeggeri. Questi ultimi, dopo l’intervento immediato del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Orio al Serio e la messa in sicurezza dell’aeromobile rimasto fermo in pista, sono stati fatti sbarcare in tutta sicurezza e accompagnati verso l’aerostazione.

A causa dell’aeromobile fermo in pista, l’operatività è stata sospesa con emissione di un Notam che ha previsto la riapertura della pista non prima delle ore 17:00 (ora locale). I voli in partenza sono stati ritardati e i voli in arrivo hanno subito dirottamenti o cancellazioni.

Lo scoppio degli pneumatici ha provocato danni alla pista di volo per una lunghezza di 450 metri. Il danno ha interessato superficialmente la pavimentazione, che risulta scalfita per una profondità di circa un centimetro. Per tale motivo, si è reso necessario prevedere il ripristino della pavimentazione, mediante intervento urgente affidato a ditta specializzata, per consentire di riabilitare la pista di volo alla regolare operatività.

La riapertura della pista di volo è subordinata alla rimozione dell’aeromobile e al completamento dell’intervento di ripristino della pavimentazione”.