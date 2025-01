Aggressione a Cassago Brianza: tre giovani coinvolti in piazza della Stazione

Sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine. All’ospedale uno dei tre giovani che sarebbero stati coinvolti

CASSAGO BRIANZA – Momenti di tensione nella serata di oggi, domenica, a Cassago Brianza, dove si sarebbe verificata un’aggressione in piazza della Stazione, con questo motivo sono stati infatti allertati i soccorsi.

L’episodio, avvenuto poco prima delle 20, ha visto il coinvolgimento di tre giovani: un 20enne un 22enne e un 30enne. Sul posto sono intervenute due ambulanza, la Croce Bianca di Merate e una del SOS di Lurago d’Erba unitamente ai Carabinieri della compagnia di Merate, i quali dovranno chiarire la dinamica dei fatti.

I sanitari hanno soccorso le persone coinvolte, ma solo uno dei giovani è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Carate Brianza. Le condizioni delle altre due persone non hanno richiesto il trasferimento in ospedale. I militari, giunti sul posto, dovranno stabilire cosa sia accaduto, se si è trattato di un litigio degenerato in un violento diverbio o di una rissa vera e propria, al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sull’accaduto.

Questo episodio segue di poche ore un altro fatto di cronaca del quale è stato vittina un giovane aggredito su un treno e derubato di 20 euro dopo che i malviventi gli hanno puntato un coltello alla gola (vedi articolo).