Aggressione fuori dalla scuola, due minorenni denunciati per lesioni personali in concorso

La Polizia di Stato ha rintracciato i due giovani, uno di 17 e l’altro di 15 anni

Per futili motivi, venerdì scorso, hanno picchiato un ragazzo di 16 anni in via Badoni all’uscita da scuola

LECCO – La Polizia di Stato, già nel pomeriggio di venerdì, ha individuato e denunciato i due minorenni responsabili della violenta aggressione ai danni di un coetaneo in via Badoni, all’uscita da scuola. Gli agenti delle Volanti, allertati tramite il NUE 112, sono intervenuti tempestivamente sul posto per prestare soccorso alla vittima, un ragazzo di 16 anni, che è stato immediatamente affidato alle cure dei sanitari.

Raccolte le prime informazioni utili sugli autori del gesto, nato per futili motivi legati ad alcuni commenti sul social “TikTok”, i poliziotti hanno avviato subito le ricerche e, in pochissimo tempo, sono riusciti a rintracciare i due giovani, uno di 17 e l’altro di 15 anni.

Accompagnati in Questura per l’identificazione, i due soggetti sono stati successivamente denunciati alla Procura presso il Tribunale dei Minorenni di Milano per il reato di lesioni personali in concorso. La posizione degli autori dell’aggressione è al vaglio anche per l’adozione di provvedimenti amministrativi di competenza del Questore.