Aggressione in Comune, il sindaco: “Episodi rari, ma non inesistenti. La sicurezza va garantita”

Il primo cittadino ha detto chiaramente che il Comune non sarà ‘blindato’: “E’ la casa dei cittadini e come tale deve rimanere aperto e accessibile a tutti”

Si ragiona su come garantire più sicurezza ai dipendenti. Nel frattempo, in questi giorni presidio fisso della Polizia Locale fuori da Palazzo Bovara

LECCO – L’aggressione avvenuta nella mattinata di mercoledì 8 luglio ai danni di due dipendenti comunali riaccende il dibattito sulla sicurezza all’interno di Palazzo Bovara. Un episodio che ha inevitabilmente sollevato interrogativi sulle misure da adottare per tutelare lavoratori e cittadini senza snaturare la funzione della sede municipale.

Il sindaco Filippo Boscagli esclude con decisione l’ipotesi di limitare o contingentare gli accessi agli uffici comunali. “Non si può pensare di chiudere il Comune o di limitarne l’ingresso. Il Comune è la casa dei cittadini e deve rimanere aperto“, sottolinea il primo cittadino. Allo stesso tempo, però, riconosce che il tema della sicurezza non può essere sottovalutato.

“Si tratta di episodi rari, ma non inesistenti – spiega Boscagli – dobbiamo riuscire a conciliare la sicurezza dei lavoratori e di chi accede al Comune con la natura aperta della sede municipale, che resta la casa dei cittadini e non può essere chiusa”.

Nei prossimi giorni è previsto un confronto tra l’amministrazione comunale, la Polizia Locale e i responsabili del personale e della sicurezza per individuare soluzioni che possano rafforzare la tutela degli operatori senza compromettere l’accessibilità degli uffici. Nel frattempo sono già state adottate alcune misure temporanee: all’esterno di Palazzo Bovara sarà presente un agente della Polizia Locale, mentre un’auto di servizio presidierà piazza Diaz.

A favorire il rapido intervento delle forze dell’ordine è stato anche il fatto che il Comune rientri nella cosiddetta “zona rossa” istituita dalla Prefettura. La Polizia di Stato è infatti intervenuta in pochi minuti dopo l’allarme.

Secondo quanto ricostruito, l’aggressione sarebbe maturata per futili motivi. La donna, che si trovava in uno stato di alterazione e di evidente disagio, si è presentata in Comune accompagnata da un’amica e si è improvvisamente scagliata contro i primi dipendenti incontrati lungo il suo percorso.

“Le due dipendenti coinvolte non hanno riportato gravi conseguenze fisiche, ma sono ovviamente rimaste scioccate dall’accaduto – ha fatto sapere il sindaco – per consentire loro di recuperare dopo il forte spavento, resteranno a casa dal lavoro nelle giornate di oggi e domani”.