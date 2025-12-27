Airuno in lutto per la scomparsa di Eugenio Manzocchi

Parole di stima e cordoglio da parte del sindaco Lavelli e del suo precedessore Milani

“Grazie, Eugenio, per il tuo operato in Airuno, al servizio di tutti. Ci mancherai”

AIRUNO – Cofondatore del gruppo alpino, di cui è stato il primo presidente e fotografo in paese. E’ grande il dolore per la scomparsa di Eugenio Manzocchi, tra i volontari che più di 20 anni fa si adoperarono per la costruzione dell’Hospice Il Nespolo.

A ricordarlo, con grandissimo affetto, è il gruppo consiliare CambiAmo Airuno, guidato dall’ex sindaco Alessandro Milani. “Nella preghiera e nella vicinanza ai suoi famigliari, vogliamo ricordare il nostro caro Eugenio per il suo impegno attivo e concreto, di tanti anni, per la comunità di Airuno”.

Un contributo grandissimo: “Eugenio Manzocchi ha lavorato con la sua attività come fotografo in paese, dando un importante servizio ai cittadini; è stato insieme ad altri Airunesi co-fondatore, nel lontano 1990, del Gruppo Alpini di Airuno, nonché primo Presidente del Gruppo; un impegno nella nostra società che ha portato avanti con spirito di dedizione e serietà. In particolare, ricordiamo il suo volontariato per il territorio e presso la tradizionale Festa alpina di luglio, ma ancor più importante la sua azione concreta nel voler portare a compimento insieme a molti volenterosi la realizzazione della struttura dell’Hospice il Nespolo in Airuno. Opera riuscita e che ancora oggi è preziosa”.

Da qui il sentimento enorme di gratitudine: “Grazie, Eugenio, per il tuo operato in Airuno, al servizio di tutti. Ci mancherai”.

Anche l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gianfranco Lavelli, si unisce al cordoglio dell’intera comunità: “È con immenso dolore che abbiamo appreso, in questi giorni di festa, della scomparsa di Eugenio Manzocchi, storico fotografo di Airuno. Ai suoi familiari va il più sentito pensiero di vicinanza mio, dell’Amministrazione e di tutto il Consiglio Comunale. Grazie, Eugenio, per tutto quello che hai fatto per la nostra comunità”.