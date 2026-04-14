Airuno. Malore ad Aizurro, uomo di 57 anni soccorso in gravi condizioni

Sul posto l’elisoccorso, un’ambulanza e l’auto infermieristica

L’uomo è stato rianimato sul posto prima di essere trasportato all’ospedale di Lecco

AIRUNO – Intervento dell’elisoccorso intorno alle 12.30 di oggi, martedì 14 aprile, ad Aizurro, frazione di Airuno. Un uomo di 57 anni ha accusato un grave malore. Sul posto anche un’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte e l’auto infermieristica da Merate.

L’uomo, in arresto cardiaco, è stato rianimato sul posto e si sarebbe ripreso. E’ stato subito trasportato all’ospedale di Lecco in elicottero in codice rosso (condizioni molto critiche).