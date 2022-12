Airuno. Scontro tra due auto, una si ribalta: due feriti lievi

L’incidente è avvenuto questa mattina, giovedì, intorno alle 8

Sul posto ambulanza, vigili del Fuoco e carabinieri

AIRUNO – Brutto incidente questa mattina, giovedì, intorno alle 8 all’incrocio tra via del Donatore e la strada che da Airuno porta a Brivio attraversando l’area industriale. Per motivi al vaglio dei carabinieri, intervenuti per i rilievi, una Fiat Panda e un Van si sono scontrati

L’urto è stato particolarmente violento tanto che la Fiat Panda si è ribaltato su un fianco. Immediatamente è scattata la chiamata ai soccorsi con l’invio sul posto di un’ambulanza della Croce Bianca di Merate. Presenti anche i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza le auto.

Fortunatamente le condizioni delle persone a bordo delle due auto non sono apparse particolarmente serie e sono state ospedalizzate in codice verde con trasferimento all’ospedale Mandic di Merate.