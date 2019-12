Al Cenacolo: Tony Whashington & The Charleston Mass Choir

Giovedì 19 dicembre protagonisti jazz e funky in un grande spettacolo musicale

Pre vendita biglietti sul sito www.ideainpiu.it

LECCO – The Charleston Mass Choir è uno straordinario gruppo di cantanti e musicisti provenienti da Charleston (South Carolina) che con la loro energia, passione e capacità catturano ogni pubblico grazie anche alla grande varietà di abilità musicali che li contraddistingue.

Guidati da Tony Whashington, The Charleston Mass Choir giovedì 19 Dicembre saranno a Lecco al Cenacolo Francescano.

Uniti per esprimere il loro amore per la musica e condividere i propri talenti per elevare spiritualmente la musica in ogni parte del mondo, non c’è nessuna esibizione per loro che sia troppo grande o troppo piccola. La musica dei Charleston Mass Choir è per tutti, per ogni luogo, senza eccezioni.

Con il loro sound jazz e funky, che si riflette su meravigliose armonie e potenti assoli, creano un’esperienza indimenticabile per ogni spettatore. Credono fortemente che la loro musica possa abbattere le barriere e portare gioia.

PREZZO BIGLIETTO: PLATEA € 20+ € 2 PREVENDITA – GALLERIA € 18 + € 2 PREVENDITA