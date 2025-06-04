Albero caduto sulla SP62 dopo Balisio verso Pasturo, traffico a senso unico alternato

È accaduto poco dopo le 19 di questa sera, mercoledì, lungo la corsia di discesa

CREMENO – Un albero è caduto questa sera, poco dopo le 19, lungo la Strada Provinciale 62, subito dopo il colle di Balisio in direzione Pasturo. La chioma ha invaso la corsia di discesa, finendo sulla sede stradale e costringendo i veicoli a procedere a senso unico alternato.

Non si segnalano feriti né danni a veicoli. Una fortuna, considerando che l’incidente è avvenuto in un orario di traffico ancora sostenuto per chi rientra dalla Valsassina. La circolazione non è mai stata completamente interrotta, ma rallentata dalla necessità di regolare il passaggio in un solo senso.

I tecnici sono attesi in loco per la rimozione dell’albero e per le verifiche del caso, anche per escludere eventuali altri rischi di cedimenti nelle aree adiacenti.

Al momento si procede con cautela, ma senza particolari disagi alla circolazione.