Albero pericolante sulla Sp 54: intervento dei Vigili del Fuoco

La Sp 54 è stata chiusa una quarantina di minuti per permettere l’intervento dell’autoscala dei Vigili del Fuoco

A lanciare l’allarme per l’albero pericolante, in zona Molinazzo al confine tra Cernusco e Montevecchia, i cantonieri della Provincia

MONTEVECCHIA / CERNUSCO – Intervento dei Vigili del Fuoco nel primo pomeriggio di oggi, giovedì, lungo la Sp 54, in località Molinazzo per la rimozione di un albero pericolante e la messa in sicurezza dell’area circostante.

A lanciare l’allarme i cantonieri della Provincia di Lecco che hanno poi collaborato con i Vigili del Fuoco durante l’intervento di sistemazione della zona. Presente sul posto anche il sindaco di Cernusco Gennaro Toto e gli agenti della Polizia locale di Montevecchia per la gestione della viabilità nel territorio di competenza.

I lavori hanno comportato la chiusura della strada provinciale per una quarantina di minuti, il tempo necessario per permettere all’autoscala dei Vigili del Fuoco di lavorare in sicurezza.