Allarme disordini in città, il sindaco ringrazia istituzioni e forze dell’ordine: “Una giornata mai vista prima”

Boscagli: “Una vicinanza delle istituzioni che chiunque abbia girato per la città, sia andato a scuola e al lavoro ha percepito in ogni momento”

LECCO – Una giornata senza precedenti per Lecco, con una presenza straordinaria delle forze dell’ordine in città, ma anche con scuole e negozi in parte svuotati dalle preoccupazioni e dalle notizie allarmistiche circolate sui social. All’indomani, il sindaco Filippo Boscagli traccia un bilancio di quanto accaduto martedì 20 ottobre, ringraziando tutte le istituzioni e gli uomini e le donne impegnati a garantire la sicurezza.

“Un sincero grazie a tutte le istituzioni, forze dell’ordine, agenti, carabinieri, uomini e donne che ieri hanno permesso alla città di Lecco di superare una giornata mai vista prima – ha scritto il primo cittadino sul suo profilo social –. Una vicinanza delle istituzioni che chiunque abbia girato per la città, sia andato a scuola e al lavoro ha percepito in ogni momento”.

Una giornata che, per l’Amministrazione comunale, è stata soprattutto all’insegna della presenza sul territorio. Lo stesso Boscagli ha seguito da vicino le operazioni, fin dalle prime ore del mattino, in una città che si era preparata allo scenario peggiore dopo gli appelli comparsi sui social e i timori di proteste che potessero degenerare in violenze, sul modello di quanto accaduto a Milano.

Il primo cittadino ha aperto il Comune alle 7.30 e accolto in stazione i reparti della Stradale. Poi è iniziato il ‘tour’: le scuole, le Meridiane, il centro città, con anche il contributo degli assessori che si sono alternati sul territorio: “Ringrazio in particolare Marco Caterisano, assessore alla Polizia Locale, presenza costante” ha detto Boscagli.

“Non essere ostaggio della paura”

Boscagli ha voluto ribadire la necessità di non lasciare che la paura condizioni la vita quotidiana dei lecchesi. Un invito alla prudenza, senza però rinunciare alla libertà di frequentare scuole, negozi e spazi pubblici: “Il peggior messaggio che si possa dare in un contesto di emergenza educativa è l’ammissione che ci sia qualsivoglia forma di violenza e sopruso che venga prima dell’opportunità di andare a scuola, di trovarsi con gli amici, di girare liberamente” aveva detto martedì.

Un richiamo che non significa ignorare i rischi, ha precisato Boscagli, ma affrontarli con la necessaria attenzione, facendo affidamento sulla comunità e sulle istituzioni. “I luoghi a cui teniamo (scuole, negozi, e soprattutto Istituzioni) e dove si svolgono le nostre vite vanno difesi, anche con solo con la propria presenza“.

Una città blindata, ma in piazza non si presenta nessuno

La giornata di martedì era iniziata con un clima di forte preoccupazione, alimentato dai messaggi circolati sui social nel pomeriggio di lunedì. Le notizie, spesso prive di riscontri e rilanciate rapidamente nelle chat, evocavano possibili assalti e disordini, sulla scia delle violenze registrate a Milano e degli episodi avvenuti in Francia.

L’allarme aveva portato all’attivazione di un imponente dispositivo di sicurezza, con presidi nei punti considerati più sensibili: dalla stazione alle scuole superiori, passando per le Meridiane e il centro cittadino. I controlli hanno interessato anche il lago, con una barca dei Carabinieri impegnata nel pattugliamento via acqua.

Il momento di maggiore attenzione era atteso nel pomeriggio, intorno alle 16, in piazza XX Settembre, dove si temeva potessero verificarsi episodi di violenza. In realtà, i protagonisti annunciati non si sono presentati. In piazza si è invece radunato un gruppo di cittadini intenzionati a presidiare la città, poi invitati dalla Digos a disperdersi perché l’assembramento non era autorizzato.

Il bilancio della giornata è stato quindi caratterizzato soprattutto dalla massiccia presenza delle forze dell’ordine e dall’assenza dei disordini temuti. Una situazione rimasta tranquilla, ma che ha lasciato evidenti conseguenze sulla vita cittadina.

Il peso delle fake news: scuole e negozi svuotati

Se da un lato il dispositivo di sicurezza ha garantito una presenza capillare sul territorio, dall’altro la paura ha finito per condizionare pesantemente la giornata di molti lecchesi.

Il dato più significativo riguarda le scuole superiori della città, dove le assenze hanno raggiunto il 47%: circa 3.300 studenti sono rimasti a casa. Anche il commercio ha risentito dell’allarme, con numerosi negozi rimasti chiusi, anche in seguito all’invito alla prudenza rivolto agli esercenti da Confcommercio.

Una reazione che mostra quanto rapidamente notizie non verificate possano trasformarsi in un’emergenza percepita, con effetti concreti sulla quotidianità di un’intera comunità.

Per Lecco quella di martedì 20 ottobre è stata dunque una giornata storica, per certi versi surreale nella sproporzione tra l’allarme diffuso e quanto effettivamente accaduto. Una giornata che ha messo alla prova le istituzioni e le forze dell’ordine, ma anche la capacità della città di distinguere tra prudenza e paura.

Il ringraziamento del sindaco va a chi ha lavorato per garantire la sicurezza. Resta, allo stesso tempo, il tema delle conseguenze prodotte dalla circolazione incontrollata di notizie false: perché, anche quando gli scenari annunciati non si concretizzano, il timore può bastare a fermare una città.