Allarme furti a Ballabio, il sindaco: “Intensificheremo i controlli in orario notturno”

Tante segnalazioni di furti e tentativi di furto in abitazione, residenti allarmati

Il sindaco: “Ho chiesto alla Polizia Locale di organizzare pattugliamenti in orario serale/notturno”

BALLABIO – Raffica di furti in abitazione in questi giorni a Ballabio, a segnalare gli spiacevoli episodi sono gli stessi residenti su facebook.

Poche notti fa è accaduto in via Risorgimento, i proprietari erano in casa e stavano dormendo: “La banda del buco, la chiamiamo, perché entrano senza scassinare la serratura ma semplicemente forando il serramento e introducendo nel buco un’asticella per fare leva sulla maniglia – racconta la cittadina in un post con tanto di fotografie – noi non ci siamo accorti di niente, dormivamo. Verso le 4.30 mi sono alzata per bere e ho trovato la finestra della cucina spalancata, quindi mi sono accorta: hanno rubato solo contanti, lasciando in giardino documenti e carte di credito, almeno sono stati dei ladri gentiluomini…nessuno si è accorto di niente, nemmeno i vicini e i loro cani che di solito abbaiano quando passa qualcuno per strada. Controlliamoci a vicenda” la raccomandazione della vittima.

Altri episodi sospetti e tentati furti sono stati poi segnalati nei giorni successivi in via Roccolo e in altre zone del paese. I Carabinieri sono sempre stati allertati.

Una situazione preoccupante, come ha convenuto il sindaco Giovanni Bruno Bussola, che ha comunicato di aver dato disposizione alla Polizia Locale di organizzare i controlli delle pattuglie in orario serale e notturno: “Ho inoltre ricevuto rassicurazioni dalla Stazione dei Carabinieri di Lecco in merito all’intensificazione dei controlli sul territorio in orario notturno. Per qualsiasi emergenza o segnalazioni invito a contattare sempre il 112” ha ricordato il sindaco.