Allarme sul lago a Lierna: ricerche per un presunto parapendio precipitato, ma è un falso allarme

I Vigili del Fuoco hanno perlustrato lo specchio d’acqua davanti al paese dopo una segnalazione. Nessuna traccia del velivolo

A Mandello un albero è stato colpito da un fulmine

LIERNA – Momenti di apprensione sabato 11 luglio sul Lago di Como, dove i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecco sono intervenuti in seguito alla segnalazione di un presunto parapendio precipitato nelle acque antistanti il territorio comunale di Lierna.

Scattato l’allarme, sul posto è stata inviata la squadra nautica dei Vigili del Fuoco, che ha avviato le operazioni di ricerca e di perlustrazione dello specchio d’acqua interessato.

Dopo un’accurata ricognizione, però, le verifiche hanno dato esito negativo: nessuna traccia del parapendio o di persone in difficoltà. L’intervento si è quindi concluso con la classificazione dell’episodio come falso allarme.

Tra le segnalazioni si registra invece un intervento a Mandello del Lario, dove una pianta è stata colpita da un fulmine, senza conseguenze per le persone.