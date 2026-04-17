Allarme truffe telefoniche a Olginate, il comune invita a prestate attenzione

I comportamenti da tenere in caso di telefonate sospette
In caso di dubbio contattare immediatamente le Forze dell’Ordine e segnalare l’accaduto
OLGINATE – Il Comune di Olginate avvisa la cittadinanza che sono pervenute diverse chiamate di cittadini che segnalano tentativi di truffe telefoniche. “Invitiamo tutti a prestare particolare attenzione alle chiamate ricevute” hanno detto dal comune allertando i cittadini sui comportamenti da tenere in caso di telefonate sospette.
Come operano i truffatori
- Utilizzano numeri falsificati per simulare chiamate provenienti da istituzioni, banche, forze dell’ordine o familiari
- Simulano emergenze o richieste urgenti
- Si presentano come operatori qualificati
- Richiedono dati personali, codici o denaro
- Possono inviare falsi incaricati presso l’abitazione
Comportamenti per tutelarsi
- Non fidarsi del numero visualizzato sul telefono
- Non comunicare codici, PIN o informazioni bancarie
- Terminare la chiamata e verificare autonomamente il numero
- Non consegnare denaro o beni a sconosciuti
- Informare tempestivamente un familiare
In caso di dubbio
- Contattare immediatamente le Forze dell’Ordine e segnalare l’accaduto.