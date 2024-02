Allertati i Soccorsi ai Piani Resinelli ma era un falso allarme

Sul posto 4 squadre dei SAF dei Vigili del Fuoco supportate dai volontari del Soccorso Alpino e Carabinieri

Allarme scattato dopo la segnalazione di alcuni rumori provenienti dalla Grignetta in prossimità del canale Caimi

PIANI RESINELLI – Allertamento in serata per il Soccorso alpino, Stazione di Lecco della XIX Delegazione Lariana e quattro squadre Saf dei Vigili del Fuoco. In seguito a una segnalazione, è stato necessario accertare che i rumori provenienti dalla zona tra i Resinelli e il canale Caimi non fossero collegati in alcun modo a qualche persona in difficoltà.

Le squadre del Cnsas hanno utilizzato anche il drone ma i riscontri hanno dato esito negativo, come pure il sopralluogo alla base dell’area. Non essendo emersi elementi di conferma della presenza di persone, le squadre sono rientrate.

La situazione meteorologica è in evoluzione e le ultime precipitazioni hanno determinato cambiamenti significativi sulle montagne lombarde e in generale sull’arco alpino. L’ultimo bollettino neve e valanghe di Arpa Lombardia, emesso oggi, mercoledì 28 febbraio, impone la massima attenzione e indica che “I recenti accumuli di neve fresca presentano un debole consolidamento. Il distacco è possibile già con un debole sovraccarico generando valanghe di anche di dimensioni molto grandi. Sono possibili numerosi distacchi spontanei di grandi dimensioni sui pendii ripidi non ancora scaricati”.