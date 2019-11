Alvin sentito dai Carabinieri: “Mamma è morta in un bombardamento”

Audizione protetta per il piccolo Alvin, rientrato in Italia dalla Siria

Il bambino ha confermato la morte della madre Valbona

BARZAGO – Si è svolta questa mattina, giovedì, la prima audizione protetta per il piccolo Alvin Berisha, ascoltato, con l’affiancamento di uno psicologo, dagli investigatori del Ros dei Carabinieri.

I militari hanno cercato con il bambino di ricostruire la delicata vicenda da lui vissuta in Siria, in particolare riguardo alle sorti della madre Valbona, la stessa che nel 2014 lo rapì per portarlo tra i combattenti dell’Isis e sulla quale pende un mandato di cattura internazionale per terrorismo.

Alvin, secondo quanto riportato da organi di stampa nazionale, durante il colloquio con gli inquirenti avrebbe confermato le sorti della donna, che il bambino avrebbe visto con i suoi occhi morire nel corso di un bombardamento.

Madre e figlio, ha raccontato Alvin, si sarebbero trovati in un campo profughi (diverso da quello di Hol dove era ospite negli ultimi mesi) quando è avvenuto il bombardamento. Il piccolo avrebbe raccontato l’episodio in lacrime.

Il suo stato emotivo, ancora fortemente turbato dagli avvenimenti vissuti, avrebbe fatto decidere agli investigatori di riascoltarlo nelle prossime settimane.