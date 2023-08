Ancora incidenti in montagna: interventi in Grignetta e al Giumello

Doppio allarme nella mattinata di oggi, lunedì

Mobilitati l’elisoccorso e i tecnici del Soccorso Alpino

VALSASSINA – Dopo una domenica decisamente movimentata sul fronte soccorsi in montagna che ha visto due scalatrici gravemente ferite (la prima allo Zucco Pesciola e la seconda in Grignetta), la mattinata di lunedì è cominciata con la mobilitazione di elisoccorso e tecnici del Soccorso Alpino per due nuove emergenze.

Intorno alle ore 10.30 è giunta una prima chiamata per una caduta nella zona del Monte Muggio – Alpe di Giumello. Un uomo di 64 anni è stato soccorso e trasportato all’ospedale in codice verde (poco critico). Pochi minuti dopo la macchina dei soccorsi si è messa in moto per un’escursionista in difficoltà in Grignetta sul sentiero della Cresta Cermenati.