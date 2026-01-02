Apre un estintore all’interno di un locale, la “bravata” di un giovane lecchese a Bormio

L’episodio è avvenuto durante la notte di Capodanno

Il locale è stato evacuato, fortunatamente nessuno è rimasto ferito

BORMIO – Fortunatamente la bravata non ha avuto gravi conseguenze, ma la malsana idea avuta da un giovane lecchese in vacanza a Bormio di aprire un estintore all’interno di un locale avrebbe potuto causare anche dei feriti.

Il grave episodio è avvenuto in un locale di Bormio intorno alle ore 3.30 della notte di Capodanno. Il responsabile un giovane lecchese che, durante i festeggiamenti per l’arrivo del 2026, ha deciso di prendere un estintore e svuotarlo all’interno della sala.

Subito è scattata la chiamata ai soccorsi visto che gli avventori hanno cominciato ad accusare sintomi di intossicazione da fumi. Sul posto sono intervenuti un’automedica, i Vigili del fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Tirano. Tutte le persone sono state fatte uscire all’esterno del locale e, fortunatamente, nessuno ha riportato conseguenze.