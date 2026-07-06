Arrestato 25enne: dovrà scontare oltre un anno di carcere per reati legati agli stupefacenti

Cumulo di pene relativo a reati in materia di droga commessi in Provincia nel 2024

LECCO – I Carabinieri della Compagnia di Lecco hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un cittadino nordafricano di 25 anni, dando seguito a un provvedimento emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Lecco.

L’ordine riguarda un cumulo di pene relativo a reati in materia di stupefacenti commessi nel territorio della provincia di Lecco nel mese di febbraio 2024.

Al termine delle formalità di rito, il 25enne è stato arrestato e accompagnato presso la Casa Circondariale di Lecco, dove dovrà scontare una pena definitiva di un anno e ventisei giorni di reclusione.