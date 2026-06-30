Asilo nido di Bonacina, in mattinata nuovo intervento dei Vigili del Fuoco

Il vento di queste ore ha riattizzato le braci dell’incendio del 18 giugno scorso

Dopo l’intervento di lunedì, i Vigili del Fuoco stanno continuando a monitorare la situazione

LECCO – I Vigili del Fuoco del comando di Lecco, in mattinata, sono intervenuti nuovamente nel cantiere del nuovo asilo nido del rione Bonacina, fortemente danneggiato da un incendio scoppiato lo scorso 18 giugno. Nel pomeriggio di ieri, lunedì, era stato necessario un primo intervento perché il forte vento aveva sollevato le lamiere utilizzate per realizzare la copertura del tetto e danneggiate dal fuoco.

Il vento delle scorse ore, però, ha anche riattizzato le braci dell’incendio, tanto che era visibile del fumo salire dalla struttura. I Vigili del Fuoco, viste le condizioni meteo, sono ritornati anche stamattina, martedì, per effettuare un nuovo sopralluogo e tenere controllata la situazione. Sul posto anche la Polizia Locale che si è occupata della viabilità e ha seguito le operazioni.