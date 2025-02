Attenzione ai finti tecnici: tentata truffa dell’acqua a Nibionno

L’episodio si è verificato alle 10:45 in via Cadorna: indagini in corso per risalire all’identità del truffatore

Dopo la segnalazione del figlio, gli agenti hanno avviato le ricerche e stanno analizzando i filmati

NIBIONNO – Tentativo di truffa dell’acqua ai danni di una coppia di anziani questa mattina a Nibionno, in via Cadorna. Erano le 10:45 quando un uomo, presentandosi come tecnico, ha cercato di raggirare i due coniugi. L’individuo, descritto come di carnagione scura, indossava una pettorina rossa e un cappellino scuro. Dopo il tentativo di raggiro, si è allontanato rapidamente a piedi.

Ad allertare la Polizia Locale è stato il figlio della coppia, ma all’arrivo degli agenti il malvivente si era già dileguato. Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le ricerche, che purtroppo non hanno dato esito positivo. Attualmente, la Polizia Locale sta analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona per raccogliere elementi utili all’identificazione dell’uomo.

L’episodio richiama l’attenzione su un fenomeno purtroppo diffuso: truffatori che si spacciano per tecnici o operatori di servizi per ingannare soprattutto le persone più vulnerabili, come gli anziani. Le autorità raccomandano di prestare la massima attenzione e di non aprire la porta a sconosciuti senza un’identificazione chiara e verificabile.

Chiunque abbia notato movimenti sospetti nella zona di via Cadorna a Nibionno o abbia informazioni utili è invitato a contattare la Polizia Locale.