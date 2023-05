Attenzione SS36: incidente nel tunnel del monte Barro, direzione Nord

LECCO – Lungo la SS36 all’interno del tunnel del monte Barro alle 10 circa di questa mattina, lunedì, si è registrato un incidente, in direzione Nord (Lecco). Sul posto stanno intervenendo i mezzi di soccorso tra cui automedica e un’ambulanza. Nell’incidente è rimasta ferita una donna di 79 anni trasportata in ospedale in codice giallo.

Inevitabili le code per chi sta viaggiando verso Lecco.