Autista di Linee Lecco minacciato da una ventina di ragazzi sulla linea 8: la condanna della Filt Cgil

Il conducente ha chiesto a una ventina di ragazzi di esibire il titolo di viaggio, poi è stato costretto a fermare il mezzo e a chiedere l’intervento della Polizia Locale

Il sindacato denuncia il crescente clima di tensione nei confronti di chi opera nel trasporto pubblico e chiede maggiore attenzione alla sicurezza degli autisti

LECCO – Un autista di Linee Lecco è stato minacciato e insultato da un gruppo di circa venti ragazzi mentre era in servizio sulla linea 8. L’episodio, avvenuto nei giorni scorsi, è stato denunciato dalla Filt Cgil Lecco, che esprime piena solidarietà al lavoratore e chiede interventi concreti per garantire maggiore sicurezza a chi opera nel trasporto pubblico.

Secondo quanto riferito dal sindacato, il conducente aveva chiesto ai giovani di esibire il titolo di viaggio. Di fronte al loro rifiuto, è stato costretto a fermare il mezzo e a richiedere l’intervento della Polizia Locale.

A quel punto, sempre secondo la ricostruzione della Filt Cgil, il gruppo avrebbe iniziato a rivolgere all’autista pesanti minacce e insulti. Il conducente è rimasto fortunatamente illeso anche grazie alla presenza della paratia di protezione installata sul nuovo modello di autobus, che separa fisicamente il posto di guida dai passeggeri.

Proprio questo elemento porta il sindacato a interrogarsi sulle condizioni di sicurezza del personale: “Ci chiediamo cosa sarebbe potuto accadere se il lavoratore fosse stato in servizio su una delle numerose vetture ancora prive di questo dispositivo di protezione”, evidenzia la Filt Cgil Lecco.

Per l’organizzazione sindacale si tratta di un episodio “di estrema gravità”, che testimonia un crescente deterioramento del rispetto nei confronti di chi svolge un servizio pubblico essenziale. Un fenomeno sul quale, sottolinea il sindacato, istituzioni, aziende e società civile sono chiamate ad assumersi le proprie responsabilità.

La Filt Cgil Lecco esprime inoltre piena vicinanza al lavoratore coinvolto, auspicando che il periodo di riposo prescritto dal medico gli permetta di recuperare la necessaria serenità prima del rientro in servizio.

Il segretario generale della Filt Cgil Lecco, Jacopo Gamba, chiede che la pubblica autorità e l’azienda affrontino episodi di questo tipo «con la massima attenzione e determinazione», adottando tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori del trasporto pubblico e, allo stesso tempo, dei cittadini che utilizzano quotidianamente il servizio.

“Se in questo caso è stata evitata l’aggressione fisica, resta il fatto che il lavoratore ha subito una violenza grave, fatta di minacce e intimidazioni. Ancora una volta a pagarne il prezzo è chi, ogni giorno, svolge con responsabilità il proprio lavoro al servizio della collettività. Episodi come questo non possono essere considerati ordinaria amministrazione e devono trovare risposte concrete, sia sul piano della prevenzione sia su quello della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori”, conclude Gamba.