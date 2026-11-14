Auto contro un muro a Rovagnate, morto conducente di 73 anni

E’ successo poco dopo le 12 di oggi, sabato 14 novembre
Probabilmente l’uomo alla guida, Maurizio Vergani, residente a Costa Masnaga, ha avuto un malore
LA VALLETTA BRIANZA – Un uomo, Maurizio Vergani, 73 anni, ha perso la vita poco dopo le 12 di oggi, sabato 14 novembre, a La Valletta Brianza in un incidente in auto avvenuto in via Albareda, nella frazione di Rovagnate.
Da chiarire le circostanze del sinistro, secondo i primi rilievi effettuati parrebbe che il conducente, residente a Costa Masnaga, abbia avuto un malore alla guida, finendo contro il muro di un’abitazione.
In posto in codice rosso i soccorsi, l’ambulanza, l’automedica e l’elisoccorso di Bergamo. Purtroppo per la persona non c’è stato nulla da fare.
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