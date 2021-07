L’allarme è scattato poco prima delle 18 di oggi, martedì, lungo la strada montana del Cainallo

Sul posto due mezzi dei Vigili del Fuoco, i carabinieri, ambulanze e anche l’elisoccorso

ESINO LARIO – Ingente mobilitazione di mezzi di soccorso nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 20 luglio, per un’auto finita fuori dal tracciato lungo la strada che porta al Cainallo.

Sul posto si sono precipitati, in codice rosso, l’ambulanza del Soccorso Bellanese, l’elisoccorso dell’ospedale di Sondrio, i vigili del Fuoco con due mezzi (uno da Bellano e uno da Lecco) e i carabinieri.

Dalle prime ricostruzioni, al vaglio dei carabinieri, sembrerebbe che l’automobilista abbia colpito con l’auto un albero situato a bordo strada restando poi in bilico sul ciglio della strada.

Dopo aver estratto dall’abitacolo l’automobilista alla guida dell’auto, le squadre dei Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona. Il ragazzo di 28 anni è stato trasportato all’ospedale Manzoni di Lecco in codice giallo per un trauma al bacino.