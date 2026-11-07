Auto fuori strada sulla Bellano-Parlasco, due giovani miracolati dopo un volo di 20 metri

Un 29enne e un 27enne sono usciti autonomamente dal veicolo

​Sul posto i Vigili del Fuoco con personale SAF da Lecco, una autopompa dal distaccamento di Bellano e il Soccorso Bellanese

BELLANO – Incidente intorno alla mezzanotte di venerdì lungo la SS754 Bellano-Parlasco, dove un’auto è finita fuori strada compiendo un volo di una ventina di metri. ​Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Vigili del Fuoco con personale Speleo Alpino Fluviale (SAF) da Lecco e una autopompa dal distaccamento di Bellano.

Quando i soccorsi hanno raggiunto l’auto, i due giovani coinvolti nell’incidente (un ragazzo di 27 anni al volante e il passeggero di 29 anni) erano già usciti autonomamente dal veicolo.

Come detto, la vettura, dopo essere uscita dalla carreggiata mentre percorreva un ponte, ha iniziato a ribaltarsi lungo la scarpata fino a quando un blocco di roccia ha fermato la corsa nell’alveo di un torrente, circa venti metri sotto il livello della sede stradale. Alla base dell’incidente, probabilmente, l’asfalto reso viscido dalla pioggia e dal fogliame.

Sul posto è intervenuta anche una ambulanza del Soccorso Bellanese che ha trasportato i due giovani in codice giallo (mediamente critico) all’Ospedale di Lecco. Presenti anche i Carabinieri che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

L’auto è stata recuperata nella giornata di oggi, sabato, dai Vigili del Fuoco con l’utilizzo dell’autogru.