Auto in fiamme nella notte a Ballabio: tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco

L’allarme è stato lanciato alle 23.10, facendo scattare immediatamente la macchina dei soccorsi. Sul posto è stata inviata una squadra operativa a bordo di un’Auto-Pompa Serbatoio (APS), che ha raggiunto rapidamente la zona dell’intervento.

Una volta arrivati, i Vigili del Fuoco hanno trovato il veicolo avvolto dalle fiamme e hanno dato il via alle operazioni di spegnimento. Per domare il rogo è stata impiegata una miscela di liquido schiumogeno, una tecnica particolarmente efficace negli incendi che coinvolgono autovetture, poiché consente di soffocare rapidamente le fiamme limitando il rischio di riaccensioni.

L’intervento si è concluso in tempi rapidi grazie alla prontezza d’azione dei soccorritori, che sono riusciti a circoscrivere l’incendio ed evitare che il fuoco si propagasse alle aree circostanti o coinvolgesse altri veicoli ed elementi adiacenti. Le operazioni si sono quindi concentrate sulla completa messa in sicurezza dell’area e del mezzo incendiato.

Non sono state rese note, al momento, le cause che hanno provocato il rogo né risultano persone coinvolte nell’episodio. Gli accertamenti serviranno a chiarire l’origine dell’incendio.