Auto in panne nel Barro. Code sulla SS36 in direzione Milano

Ripercussioni si stanno avendo anche sul traffico cittadino

LECCO – Code in direzione Milano lungo la SS36, in uscita da Lecco, a causa di un’auto in panne sulla corsia di marcia all’interno della galleria del Monte Barro (ore 17.50). Nel tratto interessato, la carreggiata è stata ridotta, con il traffico che può transitare solo sulla corsia di sorpasso. La situazione di disagio si protrarrà fino alla rimozione del veicolo in panne, con ripercussioni non solo sulla viabilità autostradale, ma anche sul traffico cittadino.