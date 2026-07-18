Auto precipita nel fiume a Cortenova: complesso intervento di recupero per i Vigili del Fuoco

La vettura è uscita di strada ieri sera (venerdì) ed è finita cinque metri più in basso, sul greto del corso d’acqua

In campo squadre specializzate da Lecco, Bellano e Sondrio

CORTENOVA – Un intervento complesso, che ha richiesto l’impiego di uomini, mezzi specializzati e il coordinamento di più comandi dei Vigili del Fuoco. È quello effettuato nella tarda serata di venerdì 17 luglio a Cortenova, dove un’autovettura è uscita di strada precipitando per circa cinque metri fino al bordo del letto del fiume sottostante.

L’allarme è scattato intorno alle 23.10, quando è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecco. Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo, che dopo aver abbandonato la carreggiata è finito nella scarpata, arrestando la propria corsa in prossimità del corso d’acqua.

La particolare conformazione del luogo dell’incidente, caratterizzata da un significativo dislivello e da un ambiente impervio, ha reso necessario l’impiego di un articolato dispositivo di soccorso.

Dal Distaccamento di Bellano è stata inviata una Prima Partenza con un’Auto-Pompa Serbatoio (APS), i cui operatori hanno prestato il primo soccorso agli occupanti del veicolo e avviato le operazioni di messa in sicurezza dello scenario. Dal Comando provinciale di Lecco sono invece partiti un’autoscala e il carro SAF (Speleo Alpino Fluviale), con personale altamente specializzato negli interventi in ambienti impervi e nelle operazioni di recupero in quota.

A supporto delle squadre lecchesi è intervenuto anche il Comando dei Vigili del Fuoco di Sondrio, che ha inviato un’autogru, mezzo indispensabile per consentire il delicato sollevamento dell’autovettura dalla scarpata fino alla sede stradale.

Le operazioni di recupero si sono rivelate particolarmente impegnative proprio a causa della posizione in cui era terminato il veicolo. Grazie al lavoro congiunto delle diverse squadre, l’auto è stata recuperata con successo e riportata sulla carreggiata, permettendo così di completare le successive attività di messa in sicurezza dell’intera area interessata dall’incidente.

Al termine dell’intervento i Vigili del Fuoco hanno verificato che non vi fossero ulteriori situazioni di pericolo, restituendo in sicurezza la zona alle normali condizioni. Restano invece al vaglio delle autorità competenti le cause che hanno provocato l’uscita di strada della vettura.