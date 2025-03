Auto ribaltata sulla nuova Lecco-Ballabio, lunghe code in discesa

Rallentamenti e traffico in tilt verso Milano

L’incidente all’altezza della galleria Valsassina

LECCO – Auto ribaltata sulla nuova Lecco-Ballabio (SS36 dir), all’altezza della galleria Valsassina. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 17. Traffico in tilt, con rallentamenti e lunghe code in discesa anche perché, sulla vecchia Lecco-Ballabio, ci sono ancora ripercussioni per un altro incidente avvenuto intorno alle 16.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi in codice rosso (molto critico): allertati l’automedica da Lecco, un’ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello, i Vigili del Fuoco e la Polstrada. Le persone coinvolte (un ragazzo di 32 anni e una ragazza di 26 anni) non avrebbero riportato ferite gravi, ma sono state trasportate in ospedale in codice verde (poco critico) per accertamenti.