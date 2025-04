E’ successo questa mattina

In posto i Vigili del Fuoco e ambulanza

VESTRENO – Intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina per un incidente stradale. Coinvolta un’auto che per motivi da chiarire si è ribaltata. Due donne ferite, di 76 e 79 anni, soccorse in codice giallo.

In posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bellano con l’automedica, la Polizia Locale e Ambulanza.