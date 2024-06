E’ successo poco prima delle 2

GARLATE – Intervento dei Vigili del Fuoco e dei soccorritori nella notte tra venerdì e sabato per un incidente stradale lungo via Galbiate. Coinvolta un’auto che per motivi da chiarire si è ribaltata. E’ successo poco prima delle 2.

In posto un’ambulanza della Croce Rossa che ha soccorso la giovane 33enne rimasta coinvolta nel sinistro. I Vigili del Fuoco hanno lavorato per circa un’ora e mezza per recuperare l’auto e metterla in sicurezza.