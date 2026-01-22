Aveva rapinato una donna a Civate puntandole una pistola, arrestato un 33enne

Il malvivente si era nascosto nell’auto della vittima mentre sistemava la spesa

L’episodio lo scorso 7 gennaio. Ieri l’arresto del rapinatore che si trovava già in carcere per un altro motivo

CIVATE – Nella mattinata di ieri, 21 gennaio, i Carabinieri della Stazione Carabinieri di Valmadrera hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Lecco su richiesta della Procura della Repubblica di Lecco, nei confronti di un 33enne già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo, nella serata dello scorso 7 gennaio, nel parcheggio del supermercato Iperal di Civate era riuscito a salire a bordo dell’autovettura di una donna mentre questa sistemava la spesa. Una volta ripartita, il rapinatore è spuntato dal sedile posteriore e, puntandole contro una pistola, l’aveva obbligata a raggiungere un luogo isolato dove le ha sottratto la borsa contenente documenti personali, telefono cellulare, carte di credito e una novantina di euro in contanti.

Le immediate ricerche avviate dai Carabinieri hanno consentito di rinvenire parte della refurtiva, restituita subito alla donna. Le successive indagini hanno permesso di identificare il rapinatore, che è stato denunciato alla Procura di Lecco per rapina aggravata. La Procura, condividendo le risultanze dell’attività investigativa dell’Arma e valutata la pericolosità del soggetto, ha quindi richiesto al G.I.P. l’applicazione della misura cautelare, accolta ed eseguita nella giornata odierna presso la Casa Circondariale di Como, dove l’uomo risultava già detenuto per un’altra causa.