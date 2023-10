Avvistato nel lago…un cinghiale! Insolito ospite nelle acque di Bellano

L’animale è sceso dalla foce del Pioverna per farsi un bagno ristoratore

Numerosi curiosi a fissarlo ieri, sabato, lungo la riva, tra cui i partecipanti alla manifestazione di arrampicata Be Boulder

BELLANO – Da una parte all’altra della riva, sguazza pacifico nel lago…non è un pesce, ma un cinghiale! E’ accaduto sotto gli occhi di bellanesi e non l’insolita visione (ma, come vedremo, neanche troppo) di un cinghiale nel lago, intento a farsi un bel bagno.

E’ sceso correndo dalla foce del torrente Pioverna, tra la sorpresa e la curiosità generale dei numerosi presenti in paese ieri, sabato, in quel momento peraltro particolarmente animato perché si stava svolendo la manifestazione di arrampicata Be Boulder. Tanti anche i bambini appostati lungo la riva.

Per nulla intimorito, l’animale ha continuato il suo bagno in tranquillità. E non sarebbe nemmeno il primo: stando ad alcune testimonianze, già la sera precedente si sarebbe avventurato fino al lago per rinfrescarsi.

Altri avvistamenti di cinghiali a Bellano si sono avuti quest’estate, quando un branco composto da otto esemplari è salito sul terrazzo di una casa.